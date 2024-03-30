Чернов — о Дуарте: «Он ударился головой. Наверное, у него небольшое сотрясение»
Защитник «Спартака» Никита Чернов рассказал состоянии игрока команды Алексиса Дуарте, который получил рассечение в матче 22-го тура РПЛ против «Урала» (0:0).
«Он ударился головой. Наверное, у него небольшое сотрясение. Но тренерский штаб не хотел рисковать, чтобы у Дуарте усилилась боль, поэтому его заменили», — сказал Чернов.
24-летний парагваец получил рассечение в результате столкновения головами в концовке первого тайма. В перерыве его заменил Чернов.
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|30-17
|39
|
3
|Динамо
|21
|10
|8
|3
|34-27
|38
|
4
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|21
|8
|9
|4
|36-27
|33
|
5
|Спартак
|21
|9
|5
|7
|27-26
|32
|
6
|Локомотив
|20
|8
|8
|4
|32-27
|32
|
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|21
|8
|6
|7
|37-32
|30
|
8
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|21
|8
|6
|7
|32-31
|30
|
9
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|20
|8
|5
|7
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|
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|8
|4
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|
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|20
|6
|7
|7
|18-20
|25
|
12
|Ахмат
|20
|5
|5
|10
|19-25
|20
|
13
|Урал
|21
|5
|5
|11
|19-33
|20
|
14
|Оренбург
|20
|4
|7
|9
|21-29
|19
|
15
|Балтика
|21
|4
|5
|12
|14-25
|17
|
16
|Сочи
|21
|3
|5
|13
|21-35
|14
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30 тур
|29.03
|19:30
|
Динамо – Ростов
|1 : 4
|30.03
|14:00
|
Кр. Советов – Зенит
|1 : 1
|30.03
|16:30
|
Сочи – ЦСКА
|2 : 2
|30.03
|17:30
|
Балтика – Пари НН
|2 : 0
|30.03
|19:00
|
Спартак – Урал
|0 : 0
|31.03
|14:00
|
Факел – Оренбург
|- : -
|31.03
|16:30
|
Рубин – Ахмат
|- : -
|31.03
|19:30
|
Локомотив – Краснодар
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|16
|1
|3
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|16
|1
|5
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|17
|1
|5
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