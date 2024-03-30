Чернов — о Дуарте: «Он ударился головой. Наверное, у него небольшое сотрясение»

Защитник «Спартака» Никита Чернов рассказал состоянии игрока команды Алексиса Дуарте, который получил рассечение в матче 22-го тура РПЛ против «Урала» (0:0).

«Он ударился головой. Наверное, у него небольшое сотрясение. Но тренерский штаб не хотел рисковать, чтобы у Дуарте усилилась боль, поэтому его заменили», — сказал Чернов.

24-летний парагваец получил рассечение в результате столкновения головами в концовке первого тайма. В перерыве его заменил Чернов.