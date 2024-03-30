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Чернов — о Дуарте: «Он ударился головой. Наверное, у него небольшое сотрясение»

Константин Белов
Корреспондент
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Защитник «Спартака» Никита Чернов рассказал состоянии игрока команды Алексиса Дуарте, который получил рассечение в матче 22-го тура РПЛ против «Урала» (0:0).

«Он ударился головой. Наверное, у него небольшое сотрясение. Но тренерский штаб не хотел рисковать, чтобы у Дуарте усилилась боль, поэтому его заменили», — сказал Чернов.

24-летний парагваец получил рассечение в результате столкновения головами в концовке первого тайма. В перерыве его заменил Чернов.

Денис Кулаков и&nbsp;Антон Зиньковский. «Спартак»: ноль голов в трех весенних матчах РПЛ. Но где пенальти за фол на Зиньковском?

Никита Чернов
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
Алексис Дуарте
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
6
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
7
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
8
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
9
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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Динамо – Ростов
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Кр. Советов – Зенит
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Сочи – ЦСКА
 2 : 2
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Балтика – Пари НН
 2 : 0
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Спартак – Урал
 0 : 0
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Факел – Оренбург
 - : -
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Рубин – Ахмат
 - : -
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