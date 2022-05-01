Джикия: «Молодым футболистам иногда нужно следить за словами»

Джикия считает, что молодым футболистам иногда нужно следить за словами

Защитник «Спартака» Георгий Джикия оценил игру команды против «Крыльев Советов» (2:1) в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ.

-Как оцените выход Селихова на чужую половину поля?

-Радовались голу. Приятно было забить в концовке, такую игру вытащить.

-Что изменилось во втором тайме?

-Выстроились в четыре защитника с двумя высокими форвардами. Просто атаковали, Самара тоже подсела. Второй тайм хорошо прошел. Первый провалили, признаю. Но главное, что выиграли.

-Когда пенальти назначили, подумали, что вот опять?

-Вроде был пенальти.

-Показалось, что вы играли низом сегодня. Это реакция на слова Карпина про игру верхом?

-И низом сегодня играли, и верхом. Иногда, когда играешь низом, тяжело выходить из обороны. Приходится упрощать игру, выходить через таких форвардов, как Александр, как Шамар. Они высокие, могут побороться, зацепиться. Они делали это хорошо во втором тайме, да и в первом тоже. Это разновидность игры.

-Обиделись ли вы на эти слова?

-Нет.

—Вы же знаете требования и Ваноли, и Карпина.

—Да, но он тренер «Ростова», а я игрок «Спартака». У нас была игра, они выиграли, поэтому они чуть больше разговаривают. Это нормально. Тоже самое, что я сейчас буду говорить чуть больше, чем футболисты «Крыльев».

—Что ты имел в виду под «много разговаривают»?

—Такое бывает, что молодые футболисты, когда играют против «Спартака», хотят показать себя, верят в себя. Это хорошо, но иногда нужно следить за словами, которые ты говоришь. Когда ты выигрываешь, ты думаешь, что какой-то особенный. Нужно быть поспокойнее.