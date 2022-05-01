Литивнов: «Жиго сам сказал, что скорее всего, мяч попал в руку»
Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов признал, что судья правильно назначил пенальти в ворота красно-белых в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Крыльев Советов» (2:1).
— В Екатеринбурге не будет играть Жиго и Джикия. Уже есть понимание — будет ли это абсолютно новая тройка центральных или двойка?
— Нам уже тренер говорил, что для нас не проблема, если кто-то другой выходит. Все готовы, все работают, независимо от того, кто играет, мы — одна команда. Самое главное — побеждать. Даже сегодня те ребята, которые были на скамейке запасных, они поддерживали, помогали, мы слышали их поддержку — ты заводишься. Так же приятно, когда от болельщиков идет посыл, чтобы гнали вперед. Самое главное — быть командой, независимо от того, кто играет на поле.
— Про пенальти Жиго что-то говорили?
— Даже в том моменте он сам сказал, что скорее всего, мяч попал в руку.
— То есть извинился?
— Да, но тяжело он играл: отрикошетило от левой ноги и попало в левую руку, но главное, что исправили ситуацию.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|18
|7
|2
|64-26
|61
|
2
|Динамо
|27
|16
|4
|7
|47-28
|52
|
3
|Сочи
|27
|15
|4
|8
|48-29
|49
|
4
|ЦСКА
|26
|14
|5
|7
|38-25
|47
|
5
|Краснодар
|26
|12
|6
|8
|38-28
|42
|
6
|Локомотив
|26
|11
|8
|7
|38-35
|41
|
7
|Кр. Советов
|27
|11
|5
|11
|34-32
|38
|
8
|Ростов
|27
|9
|7
|11
|45-46
|34
|
9
|Спартак
|27
|9
|7
|11
|32-37
|34
|
10
|Ахмат
|26
|10
|2
|14
|31-37
|32
|
11
|Рубин
|27
|8
|5
|14
|33-50
|29
|
12
|Н. Новгород
|26
|7
|7
|12
|23-36
|28
|
13
|Химки
|26
|6
|10
|10
|30-42
|28
|
14
|Урал
|27
|6
|9
|12
|21-31
|27
|
15
|Уфа
|26
|4
|10
|12
|24-37
|22
|
16
|Арсенал
|26
|5
|6
|15
|25-52
|21
|30.04
|14:00
|
Динамо – Урал
|2 : 3
|30.04
|14:00
|
Рубин – Сочи
|0 : 6
|30.04
|16:30
|
Краснодар – Ростов
|2 : 1
|30.04
|19:30
|
Зенит – Локомотив
|3 : 1
|1.05
|14:00
|
Спартак – Кр. Советов
|2 : 1
|1.05
|16:30
|
Химки – Уфа
|- : -
|1.05
|19:00
|
Ахмат – ЦСКА
|- : -
|2.05
|19:00
|
Арсенал – Н. Новгород
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|17
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|11
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|15
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|21
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0