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Литивнов: «Жиго сам сказал, что скорее всего, мяч попал в руку»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов признал, что судья правильно назначил пенальти в ворота красно-белых в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Крыльев Советов» (2:1).

— В Екатеринбурге не будет играть Жиго и Джикия. Уже есть понимание — будет ли это абсолютно новая тройка центральных или двойка?

— Нам уже тренер говорил, что для нас не проблема, если кто-то другой выходит. Все готовы, все работают, независимо от того, кто играет, мы — одна команда. Самое главное — побеждать. Даже сегодня те ребята, которые были на скамейке запасных, они поддерживали, помогали, мы слышали их поддержку — ты заводишься. Так же приятно, когда от болельщиков идет посыл, чтобы гнали вперед. Самое главное — быть командой, независимо от того, кто играет на поле.

— Про пенальти Жиго что-то говорили?

— Даже в том моменте он сам сказал, что скорее всего, мяч попал в руку.

— То есть извинился?

— Да, но тяжело он играл: отрикошетило от левой ноги и попало в левую руку, но главное, что исправили ситуацию.

Самюэль Жиго
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
0
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 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
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