Денисов: «Приятно получить бронзовую медаль, но в новом сезоне хотелось бы другую»
Защитник «Спартака» Даниил Денисов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, почему вручение бронзовых медалей за сезон-2022/23 было закрытым.
«Не знаю, все решения принимали не мы. Узнали об этом по факту. Получили медали — радостно, наверное. Особенно мне, первая медаль. Но хотелось бы в новом сезоне завоевать немного другую медаль. Это как постепенная история. Мы идем по лестнице, по какому-то пути, и шаг за шагом движемся вперед, не опуская планку, а только ее поднимая. Приятные ощущения от медалей, потому что у меня до этого была только медаль победителя Кубка России», — сказал Денисов «СЭ».
В прошлом сезоне красно-белые заняли третье место в РПЛ.
В первом туре нового сезона «Спартак» дома примет «Оренбург» 23 июля.
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3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
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|0
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4
|Ростов
|0
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|0
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|
5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
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|0
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|
8
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9
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10
|Сочи
|0
|0
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|0
|0-0
|0
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11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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|0
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|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
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