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Сегодня, 18:22

Щетинин: «Ростов» мог бороться за призовую тройку, если бы не провал в первой части сезона»

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Полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин оценил выступление своей команды во второй части сезона РПЛ.

«Почему вторая часть сезона лучше, чем первая? Она лучше, потому что мы больше очков набрали и еще могли набрать со «Спартаком», «Сочи», «Локомотивом». Мы могли за тройку бороться. Первую часть провалили, вторую вроде бы сгладили, потом обидное поражение от «Спартака» и болезненное поражение от «Локомотива», потому что могли за пятерку бороться. Это на нас сильно сказалось», — цитирует Щетинина «РБ Спорт».

«Ростов» занимает шестое место в таблице чемпионата России, набрав 43 очка за 29 туров. В заключительном матче сезона-2023/24 команда Валерия Карпина сыграет в гостях с «Зенитом» 25 мая.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Ростов
Кирилл Щетинин
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Зенит 29 16 6 7 50-26 54
3
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
6
 Ростов 29 12 7 10 42-44 43
7
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
8
 Рубин 29 11 8 10 30-37 41
9
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
10
 Ахмат 29 10 5 14 33-43 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
15
 Балтика 29 7 5 17 32-39 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
Результаты / календарь
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30 тур
18.05 14:00
Динамо – Кр. Советов
 4 : 1
18.05 16:30
Локомотив – Факел
 2 : 0
18.05 19:00
Сочи – Краснодар
 2 : 3
19.05 12:00
Урал – Оренбург
 3 : 3
19.05 14:15
Спартак – Рубин
 3 : 1
19.05 16:30
Ростов – Балтика
 2 : 1
19.05 19:00
Ахмат – Зенит
 1 : 5
20.05 20:00
Пари НН – ЦСКА
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 22 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
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