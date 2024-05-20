Щетинин: «Ростов» мог бороться за призовую тройку, если бы не провал в первой части сезона»

Полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин оценил выступление своей команды во второй части сезона РПЛ.

«Почему вторая часть сезона лучше, чем первая? Она лучше, потому что мы больше очков набрали и еще могли набрать со «Спартаком», «Сочи», «Локомотивом». Мы могли за тройку бороться. Первую часть провалили, вторую вроде бы сгладили, потом обидное поражение от «Спартака» и болезненное поражение от «Локомотива», потому что могли за пятерку бороться. Это на нас сильно сказалось», — цитирует Щетинина «РБ Спорт».

«Ростов» занимает шестое место в таблице чемпионата России, набрав 43 очка за 29 туров. В заключительном матче сезона-2023/24 команда Валерия Карпина сыграет в гостях с «Зенитом» 25 мая.