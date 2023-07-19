Денисов: «Давно не было болельщиков, мы соскучились. Только рады их приходу»
Защитник «Спартака» Даниил Денисов в разговоре с «СЭ» оценил атмосферу в товарищеском матче «Спартак» — «Нефтчи» (2:0).
«Давно такого не было, мы соскучились. Только рады тому, что болельщики пришли. С Литвиновым обсуждали появление болельщиков и большого количества людей на нашем стадионе. Давно такого не было, скучали. Пиро? В один момент я посмотрел в сторону наших ворот, уже во втором тайме. Был приятно удивлен!» — сказал Денисов «СЭ».
Денисов также отметил, что команда старается показать хороший перформанс в ответ болельщикам.
«Видел подобное лишь в паре матчей. Я дебютировал в игре с «Ахматом», когда на трибунах еще было много болельщиков. Но это было давно. Очень радостно, когда болельщики приходят и устраивают перформансы. Это супер! Мы стараемся на поле в ответ тоже показать хороший перформанс», — добавил Денисов.
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2
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3
|Спартак
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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6
|Краснодар
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7
|Оренбург
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8
|Локомотив
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9
|Динамо
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10
|Сочи
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11
|Урал
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12
|Кр. Советов
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13
|Пари НН
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14
|Факел
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15
|Рубин
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16
|Балтика
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
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