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Защитник «Локомотива» Митай: «Воспользовался возможностью вернуть болельщикам 12-й номер»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Защитник «Локомотива» Марио Митай заявил, что сменил игровой номер.

— Два ближайших контрольных матча мы проведём с болельщиками. Мы знаем, что у тебя есть, что им сказать.
— Просто хотелось сказать нашим болельщикам, что вторая часть сезона была для нас невероятной, они поддерживали нас от всего сердца. А ещё я воспользовался возможностью поменять игровой номер и вернуть им 12-й (улыбается).

— Какой номер решил взять?

— Мой новый номер — 21, — цитирует Митая официальный сайт «Локомотива».

19-летний албанец взял 12-й номер после перехода в «Локомотив» летом прошлого года. Этим остались недовольны болельщики железнодорожников, поскольку традиционно считалось, что 12-й номер закреплен за ними. До Митая под ним не выступал ни один игрок «Локомотива» с 2001 года.

Источник: https://www.fclm.ru/news/n/mitaj-number-21/
Марио Митай
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