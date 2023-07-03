Защитник «Локомотива» Митай: «Воспользовался возможностью вернуть болельщикам 12-й номер»
Защитник «Локомотива» Марио Митай заявил, что сменил игровой номер.
— Два ближайших контрольных матча мы проведём с болельщиками. Мы знаем, что у тебя есть, что им сказать.
— Просто хотелось сказать нашим болельщикам, что вторая часть сезона была для нас невероятной, они поддерживали нас от всего сердца. А ещё я воспользовался возможностью поменять игровой номер и вернуть им 12-й (улыбается).
— Какой номер решил взять?
— Мой новый номер — 21, — цитирует Митая официальный сайт «Локомотива».
19-летний албанец взял 12-й номер после перехода в «Локомотив» летом прошлого года. Этим остались недовольны болельщики железнодорожников, поскольку традиционно считалось, что 12-й номер закреплен за ними. До Митая под ним не выступал ни один игрок «Локомотива» с 2001 года.
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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6
|Краснодар
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7
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8
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9
|Динамо
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10
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11
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12
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13
|Пари НН
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14
|Факел
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15
|Рубин
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16
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Спартак – Оренбург
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
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Сочи – Балтика
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Пари НН – Зенит
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Урал – ЦСКА
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