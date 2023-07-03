Мостовой заявил, что в Испании его знает каждый

Бывший футболист сборной СССР, «Спартака», а также многих других клубов Александр Мостовой высказался о молодом поколении.

«Кого я считаю лицом российского футбола? Во-первых, люди, которые называют меня, правильно делают. Но себя я называть не буду — некорректно. У людей складывается впечатление о тебе, когда они смотрят на твои результаты. Мы равнялись на Черенкова, Гаврилова, но сегодняшнее поколение не равняется ни на кого, не смотрит на нас, на меня — это вряд ли уже. Фамилий вроде много, а, кажется, и нет. Когда я заканчивал играть, на протяжении 5-6 лет меня узнавали всегда и везде — в Испании про меня знает каждый человек, как говорится. В странах СНГ со мной тоже фотографировались. Сейчас время изменилось, за границу давно не ездил, а популярными уже становятся люди, которые хайпуют — показывают себя не на футбольном поле, а вне поля. Смотришь статистику этих игроков и думаешь: «Елки-палки, у вас за карьеру 5 голов! Вы чего?». На них и равняются наши молодые, это то, что им нужно. Испаноязычное население меня точно знает, как и вся Испания! Испанский язык — второй в мире, так-то!» — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

В период своей игровой карьеры Мостовой выступал за «Спартак», «Бенфику», «Кан», «Страсбург», «Сельту» и «Алавес». В составе команды из Виго российский хавбек становился обладателем Кубка Испании и Кубка Интертото.