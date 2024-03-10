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10 марта, 22:05

Защитник «Факела» Юрганов о победе над «Спартаком»: «Мы не дали им поднять голову»

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Защитник «Факела» Игорь Юрганов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал победу команды в матче 20-го тура РПЛ над «Спартаком» (2:0).

— Мы не дали «Спартаку» свободных зон, не дали им поднять голову. Мы ждали своего шанса, который в итоге реализовали. Не важно, какое было поле, главное — играть от себя. После первого гола не думали о победе. «Спартак» во втором тайме давил, был неприятный и тревожный момент во второй половине встречи. После второго гола стало чуточку полегче, но концентрацию не теряли.

— Слышали поддержку болельщиков?

— Конечно, их было много. Как будто играли дома. Было очень приятно, что они нас гнали вперед.

— Насколько «Спартак» стал слабее без Промеса?

— Сложно сказать. Еще идет весенний период, после сборов. Какие-то команды только набирают ход и раскачиваются, — сказал Юрганов корреспонденту «СЭ» Анастасии Тынянкиной.

«Спартак» с 31 очком занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ. «Факел» набрал 25 очков и занимает 11-ю строчку.

РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
Игорь Юрганов
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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30.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
30.03 00:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 00:00
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 00:00
Локомотив – Краснодар
 - : -
30.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 00:00
Рубин – Ахмат
 - : -
30.03 00:00
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 00:00
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Матео Кассьерра

Зенит

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Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
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Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

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