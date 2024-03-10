Защитник «Факела» Юрганов о победе над «Спартаком»: «Мы не дали им поднять голову»

Защитник «Факела» Игорь Юрганов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал победу команды в матче 20-го тура РПЛ над «Спартаком» (2:0).

— Мы не дали «Спартаку» свободных зон, не дали им поднять голову. Мы ждали своего шанса, который в итоге реализовали. Не важно, какое было поле, главное — играть от себя. После первого гола не думали о победе. «Спартак» во втором тайме давил, был неприятный и тревожный момент во второй половине встречи. После второго гола стало чуточку полегче, но концентрацию не теряли.

— Слышали поддержку болельщиков?

— Конечно, их было много. Как будто играли дома. Было очень приятно, что они нас гнали вперед.

— Насколько «Спартак» стал слабее без Промеса?

— Сложно сказать. Еще идет весенний период, после сборов. Какие-то команды только набирают ход и раскачиваются, — сказал Юрганов корреспонденту «СЭ» Анастасии Тынянкиной.

«Спартак» с 31 очком занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ. «Факел» набрал 25 очков и занимает 11-ю строчку.