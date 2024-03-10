Умяров — об амбициях «Спартака» на остаток сезона: «Побеждать в каждом матче»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров прокомментировал поражение от «Факела» (0:2) в матче 20-го тура РПЛ.

— Как играть, когда тебе постоянно мешают?

— Это футбол. Когда ты побеждаешь — кайфуешь. Всегда пытаешься играть. Если не получается, удовольствия тоже нет, тем более если проигрываешь.

— Как это устроено на поле, получает мяч футболист, его тут же накрывают. У нас же не такая интенсивная лига.

— Прежде всего тут не накрывали. По первому тайму были наши ошибки, во втором «Факел» уже конкретно упростил игру забросами за спину нашим защитникам. Такая игра получилась, да.

— Какие у команды амбиции на остаток сезона?

— Побеждать в каждом матче. Эта игра не была исключением. Но как вы видите, не удалось этого сделать.

— Отсутствие Промеса меняет тактику?

— Он был и во время предсезонки, и до этого. Он наш лидер. Нужно подстраиваться, играть по крайней мере эти игры без него, — сказал Умяров.

Спартак" с 31 очком занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ. «Факел» набрал 25 очков и занимает 11-ю строчку.

(Анастасия Тынянкина)