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10 марта, 22:07

Умяров — об амбициях «Спартака» на остаток сезона: «Побеждать в каждом матче»

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Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров прокомментировал поражение от «Факела» (0:2) в матче 20-го тура РПЛ.

— Как играть, когда тебе постоянно мешают?

— Это футбол. Когда ты побеждаешь — кайфуешь. Всегда пытаешься играть. Если не получается, удовольствия тоже нет, тем более если проигрываешь.

— Как это устроено на поле, получает мяч футболист, его тут же накрывают. У нас же не такая интенсивная лига.

— Прежде всего тут не накрывали. По первому тайму были наши ошибки, во втором «Факел» уже конкретно упростил игру забросами за спину нашим защитникам. Такая игра получилась, да.

— Какие у команды амбиции на остаток сезона?

— Побеждать в каждом матче. Эта игра не была исключением. Но как вы видите, не удалось этого сделать.

— Отсутствие Промеса меняет тактику?

— Он был и во время предсезонки, и до этого. Он наш лидер. Нужно подстраиваться, играть по крайней мере эти игры без него, — сказал Умяров.

Спартак" с 31 очком занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ. «Факел» набрал 25 очков и занимает 11-ю строчку.

(Анастасия Тынянкина)

Футбол
ФК Спартак (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
Наиль Умяров
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 И В Н П +/- О
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 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
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