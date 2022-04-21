Бывший футболист сборной России Динияр Билялетдинов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на предложение Заремы Салиховой назначать женщин-арбитров на матчи Тинькофф РПЛ.

«Главное — профессионализм и соответствие критериям судейского корпуса. Мне все равно, женщина или мужчина судит матч. Судья — участник игры, к которому нужно проявлять уважение и понимать, что он принимает решения. Если будет профессиональная оценка работы судей со стороны женского корпуса, если будут понятны критерии, то почему бы и нет», — сказал Билялетдинов корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Ранее Салихова, комментируя недопуск российского арбитра Анастасии Пустовойтовой до работы на женском чемпионате Европы 2022 года, выступила с предложением о том, чтобы женщины-арбитры судили встречи РПЛ.