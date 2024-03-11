Салихова: «Спартаку» надо уговаривать Руя вернуться, закидав деньгами»
Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделилась мнением о возможном назначении в клуб главного тренера «Краснодара» Владимира Ивича.
«Ивич не до конца подходит «Спартаку» по стилю, мы его рассматривали после увольнения из «Уотфорда». Надо уговаривать Руя вернуться, закидав деньгами. Болельщики должны закрыть этот гештальт!» — цитирует Салихову Metaratings.ru.
Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что Ивич может сменить главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля. Серб возглавляет «быков» с января 2023 года. Его контракт с командой действует до конца 2024 года.
Агент тренера Руя Витории рассказал, что специалист взял паузу в карьере.
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1
|Зенит
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|4
|4
|39-18
|40
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2
|Краснодар
|20
|11
|6
|3
|30-17
|39
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3
|Динамо
|20
|10
|8
|2
|33-23
|38
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4
|ЦСКА
|20
|8
|8
|4
|34-25
|32
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5
|Локомотив
|20
|8
|8
|4
|32-27
|32
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6
|Спартак
|20
|9
|4
|7
|27-26
|31
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7
|Рубин
|20
|8
|5
|7
|18-23
|29
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8
|Кр. Советов
|20
|8
|5
|7
|36-31
|29
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9
|Пари НН
|20
|8
|4
|8
|17-17
|28
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10
|Ростов
|20
|7
|6
|7
|28-30
|27
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11
|Факел
|20
|6
|7
|7
|18-20
|25
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12
|Ахмат
|20
|5
|5
|10
|19-25
|20
|
13
|Урал
|20
|5
|4
|11
|19-33
|19
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14
|Оренбург
|20
|4
|7
|9
|21-29
|19
|
15
|Балтика
|20
|3
|5
|12
|12-25
|14
|
16
|Сочи
|20
|3
|4
|13
|19-33
|13
|30.03
|00:00
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Спартак – Урал
|- : -
|30.03
|00:00
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|30.03
|00:00
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Динамо – Ростов
|- : -
|30.03
|00:00
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Локомотив – Краснодар
|- : -
|30.03
|00:00
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Сочи – ЦСКА
|- : -
|30.03
|00:00
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Рубин – Ахмат
|- : -
|30.03
|00:00
|
Балтика – Пари НН
|- : -
|30.03
|00:00
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Факел – Оренбург
|- : -
|Г
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Матео Кассьерра
Зенит
|15
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Джон Кордоба
Краснодар
|9
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Константин Тюкавин
Динамо
|9
|П
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Константин Тюкавин
Динамо
|7
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Квинси Промес
Спартак
|6
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Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
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Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|16
|1
|3
|
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Брайан Мансилья
Оренбург
|17
|1
|5
|
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Виктор Мелехин
Ростов
|17
|1
|5