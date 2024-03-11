Источник: Ивич может заменить Абаскаля в «Спартаке»

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич может возглавить «Спартак», сообщает журналист Иван Карпов.

По данным источника, Абаскаля могут в ближайшее время отправить в отставку и заключить соглашение с Ивичем. Сообщается, что в контракте серба с «Краснодаром» прописана сумма отступных 900 тысяч евро.

Владимир Ивич возглавляет «Краснодар» с января 2023 года. Его контракт с командой действует до конца 2024 года.

Гильермо Абаскаль тренирует «Спартак» с июня 2022 года, соглашение испанца с красно-белыми рассчитано до конца июня 2025 года. В воскресенье, 10 марта, команда под руководством Абаскаля уступила «Факелу» (0:2) в матче 20-го тура чемпионата России-2023/24.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ с 31 очком. «Краснодар» идет вторым с 39 очками.