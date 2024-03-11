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11 марта, 00:11

Источник: Ивич может заменить Абаскаля в «Спартаке»

Тренер «Краснодара» Ивич может заменить Абаскаля в «Спартаке»
Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Владимир Ивич.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич может возглавить «Спартак», сообщает журналист Иван Карпов.

По данным источника, Абаскаля могут в ближайшее время отправить в отставку и заключить соглашение с Ивичем. Сообщается, что в контракте серба с «Краснодаром» прописана сумма отступных 900 тысяч евро.

Владимир Ивич возглавляет «Краснодар» с января 2023 года. Его контракт с командой действует до конца 2024 года.

Гильермо Абаскаль тренирует «Спартак» с июня 2022 года, соглашение испанца с красно-белыми рассчитано до конца июня 2025 года. В воскресенье, 10 марта, команда под руководством Абаскаля уступила «Факелу» (0:2) в матче 20-го тура чемпионата России-2023/24.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ с 31 очком. «Краснодар» идет вторым с 39 очками.

Гильермо Абаскаль. «Спросите у вашей жены, больше ли она счастлива без вас». Абаскаль — после поражения от «Факела»
Источник: Telegram-канал Ивана Карпова
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
Владимир Ивич
Гильермо Абаскаль
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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30.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
30.03 00:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 00:00
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 00:00
Локомотив – Краснодар
 - : -
30.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 00:00
Рубин – Ахмат
 - : -
30.03 00:00
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 00:00
Факел – Оренбург
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 17 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 17 1 5
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