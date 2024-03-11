Агент Руя Витории оценил возможное возвращение тренера в «Спартак»

Агент Мохаммед Афзал, который представляет интересы бывшего тренера «Спартака» Руя Витории, оценил возможность возвращения португальского специалиста в московский клуб.

«В данный момент Витория взял паузу в тренерской карьере», — цитирует Афзала Metaratings.ru.

Витория возглавлял «Спартак» с мая по декабрь 2021 года. Под его руководством команда провела 26 матчей, выиграла девять из них, шесть раз сыграла вничью и потерпела одиннадцать поражений.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что председатель совета директоров «Спартака» Александр Матыцын 11 марта встретится с Черчесовым, который является одним из основных кандидатов на пост главного тренера красно-белых.

Также Карпов также сообщил, что нынешний главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич может сменить Абаскаля. Серб возглавляет «быков» с января 2023 года. Его контракт с командой действует до конца 2024 года.