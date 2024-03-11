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11 марта, 14:40

Агент Руя Витории оценил возможное возвращение тренера в «Спартак»

Виктория Кравченко
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Руй Витория
Руй Витория.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Агент Мохаммед Афзал, который представляет интересы бывшего тренера «Спартака» Руя Витории, оценил возможность возвращения португальского специалиста в московский клуб.

«В данный момент Витория взял паузу в тренерской карьере», — цитирует Афзала Metaratings.ru.

Витория возглавлял «Спартак» с мая по декабрь 2021 года. Под его руководством команда провела 26 матчей, выиграла девять из них, шесть раз сыграла вничью и потерпела одиннадцать поражений.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что председатель совета директоров «Спартака» Александр Матыцын 11 марта встретится с Черчесовым, который является одним из основных кандидатов на пост главного тренера красно-белых.

Также Карпов также сообщил, что нынешний главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич может сменить Абаскаля. Серб возглавляет «быков» с января 2023 года. Его контракт с командой действует до конца 2024 года.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-ruya-vitorii-prokommentiroval-vozmozhnoe-vozvrashenie-trenera-v-spartak-342601/
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Руй Витория
10
8
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2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
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 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
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 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
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 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
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