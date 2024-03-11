Защитник «Факела» Калинин: «Мне без разницы с кем играть — со «Спартаком» или с «Балтикой»

Защитник «Факела» Игорь Калинин поделился впечатлениями от матча 20-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:0).

«Почему мы на «Спартак» должны настраиваться по-особенному, если за победу над ним дают те же три очка? Мне без разницы, с кем играть — со «Спартаком» или с «Балтикой», — приводит слова Калинина ТАСС.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ с 31 очком. «Факел» находится на 11-й строчке, набрав 25 очков.

В текущем сезоне 28-летний Калинин сыграл 9 матчей, в которых не отличился голевыми действиями.