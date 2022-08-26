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Сегодня, 21:48

Захарян еще не получил британскую визу для перехода в «Челси»

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Читать «СЭ» в
Арсен Захарян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

По информации «СЭ», у полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна пока нет британской визы. В пятницу, 26 августа, он улетел в Нижний Новгород, где «Динамо» сыграет с местной командой в рамках 7-го тура РПЛ.

При этом футболисту, как минимум, надо пройти медосмотр. И, вероятнее всего, в Европе.

Оклад Захаряна еще не обсуждался. До закрытия окна в Англии осталось 5 дней.

С учетом выходных фактически необходимо решить ряд вопросов — это медосмотр, виза, оплата 15 миллионов евро.

Как ранее сообщал «СЭ», «Челси» готов активировать опцию выкупа 19-летнего футболиста у «Динамо». Агент хавбека Павел Андреев в комментарии «СЭ» заявил, что согласование контракта с лондонским клубом находится в финальной стадии.

Арсен Захарян
ФК Динамо (Москва)
ФК Челси
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