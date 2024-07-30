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В «Реал Сосьедад» сообщили, что Захарян тренируется по индивидуальной программе

Константин Белов
Корреспондент
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Арсен Захарян.
Фото Global Look Press

В пресс-службе «Реал Сосьедад» ответили на вопрос «СЭ» о состоянии здоровья полузащитника Арсена Захаряна.

Ранее в испанском клубе сообщали о травме лодыжки у 21-летнего россиянина.

«На данный момент Арсен Захарян продолжает работать по индивидуальной программе. Он сосредоточен на своем восстановлении», — сообщили «СЭ» в пресс-службе клуба.

Захарян выступает за «Реал Сосьедад» с августа 2023 года. В сезоне-2023/24 полузащитник провел 40 матчей за команду во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.

Арсен Захарян
ФК Реал Сосьедад
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