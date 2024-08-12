В «Реал Сосьедад» объяснили, почему Захарян сменил игровой номер

В пресс-службе «Реал Сосьедад» ответили на вопрос «СЭ», почему полузащитник Арсен Захарян сменил номер с 12-го на 21-й.

«Просто 21-й номер оказался свободным. Арсен решил поменять свой. Ничего более», — сообщили «СЭ» в пресс-службе клуба.

21-летний россиянин 6 августа перенес операцию на лодыжке, которую провели в Барселоне. Ранее в клубе заявили «СЭ», что Захарян сможет вернуться на поле через 2-3 месяца после операции.

Полузащитник является игроком «Реал Сосьедад» с лета 2023 года. В сезоне-2023/24 он провел за клуб 40 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.