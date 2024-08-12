В «Реал Сосьедад» объяснили, почему Захарян сменил игровой номер
В пресс-службе «Реал Сосьедад» ответили на вопрос «СЭ», почему полузащитник Арсен Захарян сменил номер с 12-го на 21-й.
«Просто 21-й номер оказался свободным. Арсен решил поменять свой. Ничего более», — сообщили «СЭ» в пресс-службе клуба.
21-летний россиянин 6 августа перенес операцию на лодыжке, которую провели в Барселоне. Ранее в клубе заявили «СЭ», что Захарян сможет вернуться на поле через 2-3 месяца после операции.
Полузащитник является игроком «Реал Сосьедад» с лета 2023 года. В сезоне-2023/24 он провел за клуб 40 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.
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4
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12
|Хетафе
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|0
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13
|Сельта
|0
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|0
|0-0
|0
|
14
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Лас-Пальмас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Р. Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Леганес
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Вальядолид
|0
|0
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|15.08
|20:00
|
Атлетик – Хетафе
|- : -
|15.08
|22:30
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Бетис – Жирона
|- : -
|16.08
|20:00
|
Сельта – Алавес
|- : -
|16.08
|22:30
|
Лас-Пальмас – Севилья
|- : -
|17.08
|20:00
|
Осасуна – Леганес
|- : -
|17.08
|22:30
|
Валенсия – Барселона
|- : -
|18.08
|20:00
|
Р. Сосьедад – Р. Вальекано
|- : -
|18.08
|22:30
|
Мальорка – Реал
|- : -
|19.08
|20:00
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Вальядолид – Эспаньол
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|19.08
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|
Вильярреал – Атлетико
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