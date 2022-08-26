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Сегодня, 12:03

Агент Захаряна заявил, что согласование контракта с «Челси» находится в финальной стадии

Мария Куцубеева
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Арсен Захарян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Павел Андреев, агент полузащитника Арсена Захаряна, в разговоре с корреспондентом «СЭ» сообщил, что согласование контракта российского игрока с «Челси» находится в финальной стадии.

«Согласование контракта с «Челси» в финальной стадии? Да, это так», — сказал Андреев «СЭ».

Как ранее сообщал «СЭ», «Челси» готов активировать опцию выкупа 19-летнего футболиста у «Динамо».

В текущем сезоне Захарян провел 5 игр за «Динамо», забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи. У хавбека 4 матча за сборную России. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 15 миллионов евро.

По информации журналиста Николо Скиры, «Челси» готов предложить Захаряну контракт до 2028 года.

Арсен Захарян
Футбол
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