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Сегодня, 22:55

«Челси» хочет купить Захаряна

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Арсен Захарян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

По информации «СЭ», «Челси» готов активировать опцию выкупа полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна. Отступные в контракте российского футболиста для европейских клубов — 15 миллионов евро. Действующий контракт 19-летнего хавбека с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

В текущем сезоне Захарян провел 5 матчей за «Динамо», забил один гол и сделал две результативные передачи. В прошлом сезоне на его счету 34 игры, 9 голов и 9 голевых пасов.У Захаряна 4 матча за сборную России. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

В комментарии «СЭ» пресс-атташе «Челси» Стив Аткинс отреагировал на информацию об интересе к футболисту.

В октябре 2020 года Захарян попал в топ-60 лучших молодых футболистов мира по версии британского издания The Guardian.

27.08.2022 | Факел — Спартак
Арсен Захарян
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Челси
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2
 Спартак 6 4 1 1 14-4 13
3
 ЦСКА 6 4 1 1 16-7 13
4
 Динамо 6 3 3 0 11-4 12
5
 Ростов 6 3 3 0 12-9 12
6
 Краснодар 6 3 2 1 11-7 11
7
 Сочи 6 3 1 2 9-11 10
8
 Ахмат 6 2 2 2 9-9 8
9
 Химки 6 2 1 3 8-9 7
10
 Кр. Советов 6 1 3 2 7-10 6
11
 Оренбург 6 2 0 4 8-12 6
12
 Локомотив 6 1 3 2 7-12 6
13
 Н. Новгород 6 1 2 3 8-12 5
14
 Факел 6 0 4 2 8-12 4
15
 Урал 6 0 1 5 1-11 1
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 Торпедо 6 0 1 5 3-14 1
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Сочи – Химки
 - : -
27.08 15:00
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 - : -
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