«Челси» хочет купить Захаряна

По информации «СЭ», «Челси» готов активировать опцию выкупа полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна. Отступные в контракте российского футболиста для европейских клубов — 15 миллионов евро. Действующий контракт 19-летнего хавбека с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

В текущем сезоне Захарян провел 5 матчей за «Динамо», забил один гол и сделал две результативные передачи. В прошлом сезоне на его счету 34 игры, 9 голов и 9 голевых пасов.У Захаряна 4 матча за сборную России. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

В комментарии «СЭ» п ресс-атташе «Челси» Стив Аткинс отреагировал на информацию об интересе к футболисту.

В октябре 2020 года Захарян попал в топ-60 лучших молодых футболистов мира по версии британского издания The Guardian.

27.08.2022 | Факел — Спартак