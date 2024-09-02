Захарян взял восьмой номер в «Реал Сосьедад» после ухода Мерино
Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян снова сменил номер в испанском клубе.
21-летний россиянин теперь будет выступать под 8-м номером. Ранее под ним играл полузащитник Микель Мерино, который в летнее трансферное окно перешел в лондонский «Арсенал».
В августе Захарян уже менял игровой номер в «Реал Сосьедад». Перед началом сезона Захаряну отошел 21-й номер, а в минувшем сезоне он играл под номером 12.
21-летний Захарян выступает за «Реал Сосьедад» с лета 2023 года. В сезоне-2023/24 он провел за клуб 40 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|4
|4
|0
|0
|13-3
|12
|
2
|Атлетико
|4
|2
|2
|0
|6-2
|8
|
3
|Вильярреал
|4
|2
|2
|0
|9-7
|8
|
4
|Реал
|4
|2
|2
|0
|7-2
|8
|
5
|Жирона
|4
|2
|1
|1
|7-4
|7
|
6
|Алавес
|4
|2
|1
|1
|5-3
|7
|
7
|Осасуна
|4
|2
|1
|1
|5-7
|7
|
8
|Сельта
|4
|2
|0
|2
|10-9
|6
|
9
|Мальорка
|4
|1
|2
|1
|2-2
|5
|
10
|Леганес
|4
|1
|2
|1
|3-3
|5
|
11
|Вальядолид
|4
|1
|1
|2
|1-10
|4
|
12
|Р. Вальекано
|4
|1
|1
|2
|4-5
|4
|
13
|Р. Сосьедад
|4
|1
|1
|2
|3-4
|4
|
14
|Эспаньол
|4
|1
|1
|2
|2-3
|4
|
15
|Атлетик
|4
|1
|1
|2
|3-4
|4
|
16
|Хетафе
|3
|0
|3
|0
|1-1
|3
|
17
|Лас-Пальмас
|4
|0
|2
|2
|4-7
|2
|
18
|Севилья
|4
|0
|2
|2
|3-6
|2
|
19
|Бетис
|3
|0
|2
|1
|1-3
|2
|
20
|Валенсия
|4
|0
|1
|3
|3-7
|1
|15.09
|00:00
|
Атлетико – Валенсия
|- : -
|15.09
|00:00
|
Бетис – Леганес
|- : -
|15.09
|00:00
|
Сельта – Вальядолид
|- : -
|15.09
|00:00
|
Жирона – Барселона
|- : -
|15.09
|00:00
|
Лас-Пальмас – Атлетик
|- : -
|15.09
|00:00
|
Мальорка – Вильярреал
|- : -
|15.09
|00:00
|
Р. Вальекано – Осасуна
|- : -
|15.09
|00:00
|
Р. Сосьедад – Реал
|- : -
|15.09
|00:00
|
Севилья – Хетафе
|- : -
|15.09
|00:00
|
Эспаньол – Алавес
|- : -
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|4
|
|
Рафинья
Барселона
|3
|
|
Антонио Мартинес
Алавес
|2
|П
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|4
|
|
Оскар Мингеса
Сельта
|3
|
|
Антуан Гризманн
Атлетико
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Александр Седлар
Алавес
|2
|1
|1
|
|
Ферлан Менди
Реал
|3
|1
|1
|
|
Микель Ойярсабаль
Реал Сосьедад
|3
|1
|1