Захарян взял восьмой номер в «Реал Сосьедад» после ухода Мерино

Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян снова сменил номер в испанском клубе.

21-летний россиянин теперь будет выступать под 8-м номером. Ранее под ним играл полузащитник Микель Мерино, который в летнее трансферное окно перешел в лондонский «Арсенал».

В августе Захарян уже менял игровой номер в «Реал Сосьедад». Перед началом сезона Захаряну отошел 21-й номер, а в минувшем сезоне он играл под номером 12.

21-летний Захарян выступает за «Реал Сосьедад» с лета 2023 года. В сезоне-2023/24 он провел за клуб 40 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.