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Сегодня, 10:48

Захарян вернулся к тренировкам после операции

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян приступил к тренировкам после операции, сообщает пресс-служба испанского клуба.

21-летний россиянин 6 августа перенес операцию на лодыжке, которую провели в Барселоне. Ранее в клубе заявили «СЭ», что Захарян сможет вернуться на поле через 2-3 месяца после операции.

«Арсен уже восстанавливается на наших тренировках», — приводит ответ пресс-службы «Реал Сосьедад» РИА «Новости».

Захарян летом прошлого года перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо». В прошедшем сезоне полузащитник провел 40 матчей за испанскую команду во всех турнирах, забил один мяч и отдал две голевые передачи.

Источник: РИА «Новости»
Арсен Захарян
Футбол
ФК Реал Сосьедад
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