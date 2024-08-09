Захарян вернулся к тренировкам после операции
Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян приступил к тренировкам после операции, сообщает пресс-служба испанского клуба.
21-летний россиянин 6 августа перенес операцию на лодыжке, которую провели в Барселоне. Ранее в клубе заявили «СЭ», что Захарян сможет вернуться на поле через 2-3 месяца после операции.
«Арсен уже восстанавливается на наших тренировках», — приводит ответ пресс-службы «Реал Сосьедад» РИА «Новости».
Захарян летом прошлого года перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо». В прошедшем сезоне полузащитник провел 40 матчей за испанскую команду во всех турнирах, забил один мяч и отдал две голевые передачи.
Источник: РИА «Новости»
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