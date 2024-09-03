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В «Реал Сосьедад» сообщили, что Захарян должен вернуться в общую группу в октябре

Константин Белов
Корреспондент
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В пресс-службе «Реал Сосьедад» ответили на вопрос «СЭ» о восстановлении полузащитника Арсена Захаряна.

6 августа 21-летний россиянин перенес операцию на лодыжке, которую провели в Барселоне. Ранее в клубе сообщали «СЭ», что Захарян сможет вернуться на поле через 2-3 месяца после операции.

«Арсен Захарян восстанавливается от травмы по намеченному плану. Когда он вернется на поле? В сентябре возвращение на поле будет маловероятным. По намеченному плану Захарян должен вернуться в общую группу в октябре», — сказали «СЭ» в пресс-службе клуба.

Захарян летом прошлого года перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо». В прошедшем сезоне полузащитник провел 40 матчей за испанскую команду во всех турнирах, забил один мяч и отдал две голевые передачи.

Арсен Захарян
ФК Реал Сосьедад
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