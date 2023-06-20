Загребское «Динамо» интересуется Конате

Нападающим «Ахмата» Мохамедом Конате интересуется «Динамо» из хорватского Загреба, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, «Динамо» хочет усилить атакующую линию. . Однако маловероятно, что трансфер Конате в Европу состоится нынешним летом, поскольку «Ахмат» находится под экономическими санкциями и не сможет принять оплату за форварда.

Конате выступает за «Ахмат» с июля 2021 года. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,5 миллиона евро.

В сезоне-2022/23 Конате провел в РПЛ 24 матча, забил 11 голов и сделал 1 результативную передачу.