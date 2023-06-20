Чернышов: «Конкуренты не могут достать «Зенит», потому что занимаются склоками и разборками»

Известный тренер Андрей Чернышов, работавший в «Спартаке», «Торпедо», а также в других странах мира, поделился с мнением о гегемонии «Зенита» в российском футболе.

«Я не болельщик «Зенита», это естественно. Но то, что начинают говорить: вот, дескать, «Зенит», гегемония, у них столько денег, уровень других команд падает... Но, подождите, хочется обратиться к другим клубам, вы займитесь нормально селекцией, создайте сильные скаутские службы, возьмите на работу нормальных спортивных директоров. Пожалуйста, ездите по миру, смотрите: в Сербии много талантливых ребят, в той же Бразилии, в Южной Америке. «Зенит» же находит хороших футболистов и не за какие-то сумасшедшие деньги. Поэтому говорить о том, что «Зенит» всех покупает, а другие клубы не могут, неправильно. У московских команд, уверен, есть возможность создать конкуренцию «Зениту», надо просто поставить такую задачу, создать боеспособный коллектив. Внутри клубов, я слышу, постоянно какие-то склоки, конфликты. Они не футболом занимаются, а разборками. «Зенит» выбрал свой путь и идет к чемпионству, ни на кого не обращая внимания», — приводит слова Чернышова «РБ Спорт».

По итогам сезона-2022/23 «Зенит» в пятый раз подряд стал чемпионом России. Клуб из Санкт-Петербурга с 2018 года возглавляет Сергей Семак. 47-летний специалист трижды признавался лучшим тренером РПЛ.