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«Задача одна — выиграть». Мариу Фернандес — о дерби со «Спартаком»

10:31
Мариу Фернандес. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Мариу Фернандес. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Защитник ЦСКА Мариу Фернандес рассказал о настрое на предстоящий матч со «Спартаком». Московское дерби состоится 13 сентября, начало — в 19.00 (мск).

— Этой большой день, супердерби! Все об этом знают, и мы, и они, — цитирует защитника пресс-служба ЦСКА. — Задача одна — выиграть! Другой быть просто не может. Все победы стоят три очка, но здесь ты выходишь сражаться, бороться, драться.

ЦСКА — Спартак

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 7-й тур. ЦСКА — «Спартак» и другие матчи




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