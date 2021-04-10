Юсупов заявил, что матчи с «Зенитом» для него уже непринципиальные
Полузащитник «Сочи» Артур Юсупов поделился ожиданиями от матча 25-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита». Встреча пройдет 11 апреля на стадионе «Фишт» и начнется в 16:30 мск.
— Матчи против «Зенита» можно назвать для вас особенными?
— Через год, когда я ушел из «Зенита», то эти игры были принципиальными. Сейчас нет таких моментов. Просто спокойно готовлюсь к игре.
— Играть, когда на бровке нет главного тренера — это сложно?
— Будет Олег Петрович, у тренеров одинаковые мысли . На это внимание не обращаем. Есть некоторые подсказки во время игры, просто прислушиваешься и все.
— В чем видите причину серии поражений «Сочи»?
— Мы не заслуживали первые два поражения. А по «Локомотиву: мы свои моменты не использовали, а они свои голы забили. Завтра будем делать все, чтобы не проигрывать.
«Сочи» с 40 очками занимает шестое место в турнирной таблице, «Зенит» с 51 очком — на первой строчке.
(Данил Алешин)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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