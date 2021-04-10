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Юсупов заявил, что матчи с «Зенитом» для него уже непринципиальные

12:35
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Полузащитник «Сочи» Артур Юсупов поделился ожиданиями от матча 25-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита». Встреча пройдет 11 апреля на стадионе «Фишт» и начнется в 16:30 мск.

— Матчи против «Зенита» можно назвать для вас особенными?

— Через год, когда я ушел из «Зенита», то эти игры были принципиальными. Сейчас нет таких моментов. Просто спокойно готовлюсь к игре.

— Играть, когда на бровке нет главного тренера — это сложно?

— Будет Олег Петрович, у тренеров одинаковые мысли . На это внимание не обращаем. Есть некоторые подсказки во время игры, просто прислушиваешься и все.

— В чем видите причину серии поражений «Сочи»?

— Мы не заслуживали первые два поражения. А по «Локомотиву: мы свои моменты не использовали, а они свои голы забили. Завтра будем делать все, чтобы не проигрывать.

«Сочи» с 40 очками занимает шестое место в турнирной таблице, «Зенит» с 51 очком — на первой строчке.

(Данил Алешин)

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