Шварц заявил, что планирует привлечь к основе «Динамо» воспитанника академии Галкина

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц заявил, что планирует привлечь к основному составу воспитанника академии, полузащитника Владислава Галкина.

«Владислав Галкин — талантливый футболист. Регулярно обмениваемся информацией об игроках с тренерами второй команды. Как только появится возможность, мы возьмем его в заявку на матч основной команды, но для этого нужно время», — сказал Шварц.

В сезоне-2020/21 Галкин провел 21 матч за молодежную команду «Динамо», на его счету 10 голов и 7 результативных передач.

Следующий матч «Динамо» проведет в воскресенье, 11 апреля против «Урала» в рамках 25-го тура Тинькофф РПЛ. Начало встречи — в 16.30 (мск).

(Сергей Федоров)