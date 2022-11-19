Юрий Семин рассказал, как клубы РПЛ должны провести перерыв на чемпионат мира в Катаре

Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин рассказал, как клубы РПЛ должны провести перерыв на чемпионат мира в Катаре, который пройдет с 20 ноября по 18 декабря.

«Перерыв, связанный с чемпионатом мира в Катаре, должен пойти на коррекцию подготовки команд. И тех, которые хорошо играли, и тех, которые плохо.

От этого перерыва зависят будущие позиции в турнирной таблице. Здесь должна проявиться работа тренеров. Все зависит от того, как они подготовят команды к самому важному отрезку сезона. 13 матчей ведь всего осталось", — сказал Семин Sport24.

Пауза, связанная с ЧМ-2022, продлится почти четыре месяца. РПЛ возобновится 5 марта. Заключительный 30-й тур запланирован на 3 июня 2023 года.