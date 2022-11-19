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Юрий Семин рассказал, как клубы РПЛ должны провести перерыв на чемпионат мира в Катаре

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин рассказал, как клубы РПЛ должны провести перерыв на чемпионат мира в Катаре, который пройдет с 20 ноября по 18 декабря.

«Перерыв, связанный с чемпионатом мира в Катаре, должен пойти на коррекцию подготовки команд. И тех, которые хорошо играли, и тех, которые плохо.

От этого перерыва зависят будущие позиции в турнирной таблице. Здесь должна проявиться работа тренеров. Все зависит от того, как они подготовят команды к самому важному отрезку сезона. 13 матчей ведь всего осталось", — сказал Семин Sport24.

Пауза, связанная с ЧМ-2022, продлится почти четыре месяца. РПЛ возобновится 5 марта. Заключительный 30-й тур запланирован на 3 июня 2023 года.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-11-19-semin-pereryv-na-chm-2022-dolzhen-poyti-na-korrektsiyu-podgotovki-komand-rpl
Юрий Семин
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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 - : -
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Ростов – Локомотив
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