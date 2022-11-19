Грушевский: «Разговоры, будто летом ЦСКА проявлял интерес к Дзюбе, не имеют под собой оснований»
Известный пародист, болельщик ЦСКА Михаил Грушевский в интервью «СЭ» высказался об экс-форварде «Зенита» Артеме Дзюбе.
— По слухам, в летнее трансферное окно Дзюба мог перейти в ЦСКА. Допускаете, что это произойдет зимой?
— Исключено! Разговоры, будто летом ЦСКА проявлял интерес к Дзюбе, не имеют под собой оснований. Поверьте, я знаю, о чем говорю.
Карьера Артема приближается к финалу. Мудрость и понимание игры никуда не делись, но физические возможности организма, похоже, исчерпаны. Вот если с «Торпедо» подпишет контракт, я не удивлюсь. Команде нужен форвард, ну и Геркус, президент клуба, — петербуржец. А значит, питает к Дзюбе особые чувства.
В начале ноября 2022 года Дзюба расторг контракт с турецким клубом «Адана Демирспор». 34-летний футболист выступал за команду с августа 2022 года. Он сыграл в составе «Аданы» 5 матчей, в которых забил один гол.
15 ноября Дзюба впервые прокомментировал свой уход из «Аданы Демирспор». Он поблагодарил свой бывший клуб и руководство, а также рассказал, что собирается выслушать предложение от других команд.
Последним клубом Дзюбы в российском чемпионате был «Зенит», который он покинул летом 2022. За сине-бело-голубых он выступал с 2015 года.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2