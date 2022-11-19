Грушевский: «Разговоры, будто летом ЦСКА проявлял интерес к Дзюбе, не имеют под собой оснований»

Известный пародист, болельщик ЦСКА Михаил Грушевский в интервью «СЭ» высказался об экс-форварде «Зенита» Артеме Дзюбе.

— По слухам, в летнее трансферное окно Дзюба мог перейти в ЦСКА. Допускаете, что это произойдет зимой?

— Исключено! Разговоры, будто летом ЦСКА проявлял интерес к Дзюбе, не имеют под собой оснований. Поверьте, я знаю, о чем говорю.

Карьера Артема приближается к финалу. Мудрость и понимание игры никуда не делись, но физические возможности организма, похоже, исчерпаны. Вот если с «Торпедо» подпишет контракт, я не удивлюсь. Команде нужен форвард, ну и Геркус, президент клуба, — петербуржец. А значит, питает к Дзюбе особые чувства.

В начале ноября 2022 года Дзюба расторг контракт с турецким клубом «Адана Демирспор». 34-летний футболист выступал за команду с августа 2022 года. Он сыграл в составе «Аданы» 5 матчей, в которых забил один гол.

15 ноября Дзюба впервые прокомментировал свой уход из «Аданы Демирспор». Он поблагодарил свой бывший клуб и руководство, а также рассказал, что собирается выслушать предложение от других команд.

Последним клубом Дзюбы в российском чемпионате был «Зенит», который он покинул летом 2022. За сине-бело-голубых он выступал с 2015 года.