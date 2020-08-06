Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в Instagram обратился к нападающему Джефферсону Фарфану. Накануне стало известно, что он покинет команду в связи с истечением срока соглашения.

«Джеф, не обижайся. Им и Хвича не подошел. Продолжай карьеру! Приноси радость болельщикам, ты был украшением нашего чемпионата», — написал Семин.

Всего в составе «Локомотива» Фарфан провел 69 матчей, забил 25 голов и сделал 12 голевых передач. Большую часть сезона-2019/20 35-летний форвард пропустил из-за травмы