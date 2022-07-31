Гаврилов — об открытии памятника Нетто: «Можно только похвалить! Давно пора уже было это сделать»

Бывший игрок «Спартака» Юрий Гаврилов в разговоре с «СЭ» отреагировал на открытие памятника Игорю Нетто у стадиона красно-белых.

«За это можно только похвалить. Давно пора уже было открыть памятник Нетто. Если Федун сможет сделать аллею чемпионов — будет неплохо. Не знаю, кому следующему нужно открыть памятник. У нас много заслуженных людей. Надо смотреть на заслуги — кто сколько раз чемпионом был, выигрывал кубки. У нас же и олимпийские чемпионы. В «Спартаке» много заслуженных легенд», — сказал Гаврилов «СЭ».

Нетто выступал за «Спартак» на протяжении всей карьеры — с 1949 по 1966 год. Полузащитник был капитаном команды, он пять раз становился чемпионом СССР и трижды выигрывал Кубок страны. Также Нетто становился олимпийским чемпионом (1956) и чемпионом Европы (1960) в составе сборной СССР.

Церемония открытия памятника состоялась перед первым домашним матчем «Спартака» в сезоне-2022/23 против «Оренбурга». Начало игра 3-го тура РПЛ — в 17.30 (мск).