Федун проигнорировал вопрос о том, что он перестанет быть председателем совета директоров «Спартака»

Владелец «Спартака» Леонид Федун проигнорировал вопрос о том, что он перестанет быть председателем совета директоров клуба.

Федун не стал отвечать на этот вопрос во время открытия памятника легендарному футболисту красно-белых Игорю Нетто рядом с домашним стадионом команды.

26 июля появилась информация о том, что Федун может в ближайшее время покинуть пост председателя совета директоров «Спартака». Сообщалось, что управлением клуба может заняться представитель титульного спонсора клуба, первый вице-президент компании «Лукойл» Александр Матыцин, при этом Федун останется миноритарным владельцем акций клуба.