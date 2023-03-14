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Сегодня, 15:45

Юран: «Золотая мечта «Спартака» станет реальностью, если от нее откажется «Зенит»

Александр Львов
Обозреватель
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Сергей Юран.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран оценил шансы «Спартака» на борьбу за чемпионство в РПЛ в этом сезоне.

— Остался ли хоть малейший шанс на осуществление золотой мечты болельщиков «Спартака» в этом сезоне?

— Шанс всегда есть. Но прихожу к выводу: золотая мечта может стать для «Спартака» реальностью, если от нее откажется сам «Зенит». А это из области фантастики. К сожалению, при всей любви к родному клубу, в котором я провел незабываемое время, недавние матчи с «Уралом» и «Факелом» не убедили меня в том, что «Спартак» может сейчас стать золотым. Ну а то, что первый шаг на пути к этому сделан, радует и обнадеживает.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России с 40 очками после 19 туров. Отставание красно-белых от лидирующего «Зенита» составляет 8 очков.

Артем Дзюба в&nbsp;борьбе с&nbsp;Владиславом Карапузовым. «Уважаю Дзюбу, но в планы сборной России он не вписывается». Интервью Сергея Юрана
Сергей Юран
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ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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В «Спартаке» прокомментировали судейство матчей команды в РПЛ после рестарта
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 15 3 1 53-9 48
2
 Спартак 19 12 4 3 45-22 40
3
 Ростов 19 11 5 3 35-27 38
4
 Динамо 19 9 5 5 35-24 32
5
 ЦСКА 19 9 5 5 34-20 32
6
 Ахмат 19 9 2 8 30-29 29
7
 Краснодар 19 8 5 6 36-32 29
8
 Оренбург 19 9 1 9 38-40 28
9
 Сочи 19 8 4 7 29-36 28
10
 Урал 19 7 4 8 24-30 25
11
 Кр. Советов 19 5 5 9 20-30 20
12
 Локомотив 19 5 4 10 24-35 19
13
 Пари НН 19 5 4 10 23-34 19
14
 Факел 19 1 11 7 24-37 14
15
 Химки 19 3 4 12 19-40 13
16
 Торпедо 19 1 4 14 9-33 7
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30 тур
18.03 12:00
Оренбург – Спартак
 - : -
18.03 14:15
Урал – Динамо
 - : -
18.03 16:30
Факел – Сочи
 - : -
18.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
19.03 14:00
Химки – Ростов
 - : -
19.03 16:30
Кр. Советов – Ахмат
 - : -
19.03 16:30
Пари НН – Торпедо
 - : -
19.03 19:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 10 1 1
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 17 1 4
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 7 1 3
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