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Сегодня, 14:30

«Уважаю Дзюбу, но в планы сборной России он не вписывается». Интервью Сергея Юрана

Александр Львов
Обозреватель
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Артем Дзюба в борьбе с Владиславом Карапузовым.
Никита Чернов и Артем Дзюба
Никита Чернов и Артем Дзюба.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Павел Мелешин
Павел Мелешин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Гильермо Абаскаль
Гильермо Абаскаль.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Сергей Семак и Вячеслав Караваев
Сергей Семак и Вячеслав Караваев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
1/5
«СЭ» поговорил с экс-главным тренером «Химок» — о прогрессе «Спартака», силе «Зенита» и будущем сборной.

«Дзюба с Глушаковым усилили бы любой клуб, включая «Спартак»

— В расширенном списке сборной России пять форвардов — Комличенко, Чалов, Соболев, Тюкавин и Писарский. На сегодняшний день это сильнейшие нападающие страны?

— Поскольку нас лишили участия во всех международных турнирах, тренеры сборной прикидывают, какой будет команда к моменту возвращения в мировой футбол. Исходя из этого и подбираются будущие ресурсы. И если говорить об атаке, то, на мой взгляд, выбор Карпина практически идеален.

Все нападающие перспективны, хорошо обучены и, что очень важно, разноплановы. Комличенко — силовик, таран. Соболев хорош на «втором этаже» и в подыгрыше. Из этой же оперы и Писарский. А Чалов с Тюкавиным обладают отличным голевым чутьем. Остается верить, что когда нас вернут на международный уровень, они не растеряют этих качеств.

Артем Дзюба празднует гол в&nbsp;ворота &laquo;Ростова&raquo; с&nbsp;партнерами по&nbsp;команде. Дзюба — рекордсмен РПЛ по хет-трикам: дважды бил «Ростов» Карпина, но ни разу не наказывал топ-клубы

— Шумное возвращение Дзюбы стало такой же неожиданностью, как и его отсутствие в списке Карпина?

— И то и другое не вызвало удивления. Уважаю Дзюбу как игрока с большой буквы. Но впереди у него максимум два-три сезона. Потому в перспективные планы сборной он никак не вписывается. А то, что вновь заговорили о его отсутствии в составе, — так это просто очередная попытка некоторых журналистов подбросить гнилых дровишек в костер отношений Карпина и Дзюбы.

Что касается шумного возвращения Артема, то он еще раз подтвердил: трудности его закаляют и делают сильнее. Это был эмоциональный взрыв после игрового простоя в Турции. Вот почему его три гола с «Ростовом» меня не удивили.

Никита Чернов и Артем Дзюба
Никита Чернов и Артем Дзюба.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

— Недавно Олег Романцев сказал: окажись Дзюба с Глушаковым в одном клубе, это была бы по-настоящему ударная связка.

— А я к сказанному Олегом Ивановичем добавлю, что в паре они могли бы усилить любую команду, включая «Спартак». Кроме, пожалуй, «Зенита», у которого своя селекционная стратегия. Я работал с Глушаковым — это настоящий профессионал, который в «Химках» был не только образцом на тренировках и лидером в игре, но и моим помощником.

— Если «Торпедо» не может обойтись без 39-летнего Лебеденко, то не говорит ли это о том, что ситуация с появлением качественных форвардов у нас тревожная?

— Не думаю. Вот появился Писарский, которого то же «Торпедо» радо было бы заполучить. Но он выбрал Самару, где ему, скорее всего, предложили более выгодные условия. Еще недавно парень выступал в ФНЛ, а шагнул на ступень выше, отметился голами — и уже нарасхват! Думаю, если покопаться в футбольной глубинке, то талантливые нападающие найдутся.

4 июля 1965 года. Москва. СССР - Бразилия - 0:3. Участники товарищеского матча: Георгий СИЧИНАВА, Слава МЕТРЕВЕЛИ, ПЕЛЕ, Анзор КАВАЗАШВИЛИ и Михаил МЕСХИ (слева направо). Георгий Сичинава: «Эйсебио оставлял Воронину деньги на угощение»

«Эйсебио похлопал меня по плечу: «Вот за такую игру, парень, мы тебя и покупали!»

— Писарский уже созрел для сборной?

— Это вопрос к Карпину. На мой взгляд, говорить о его высоком классе еще рано — все проверит время. Это крепкий форвард, умеющий принимать нестандартные решения и навязывать борьбу. Пока он еще не раскрыл всех своих возможностей. Но потенциал у парня большой. Теперь главное — им воспользоваться. Помнится, в свое время о Базелюке из ЦСКА говорили как о будущем звездном форварде, а потом он в поисках себя через всю футбольную Россию проехал. Жаль...

— Есть объяснение, почему в «Ахмате» затерялся лучший бомбардир прошлого сезона Агаларов? И случались ли в вашей карьере похожие ситуации, когда сбивался прицел?

— Думаю, сказалась смена команды. В «Уфе» он был в роли лидера, на которого играли партнеры. Это придавало уверенность, позволяло рисковать — без этого голов не забьешь. А в «Ахмате» все пришлось начинать с нуля — бороться за место в составе, завоевывать авторитет. Стал выходить на замену, нервничать, а мяч в ворота не идет. Такое бывает. Помнится, когда я из киевского «Динамо» приехал в «Бенфику», то оказался примерно в таком же положении. Там места в атаке были забиты любимцами местных фанатов — Руем Коштой и шведом Магнуссоном. Так пару месяцев продолжалось. Спасибо тренеру — Свен-Йоран Эрикссон меня не обделял вниманием. Однажды он прямо сказал: «Брось терзать себя сомнениями, Сергей! Вспомни, каким ты был в команде Лобановского — злым, заводным, наглым нападающим». И я вспомнил. Уже потом, когда начал забивать, меня сам Эйсебио, который, бывало, выходил с нами на тренировку, улыбаясь, похлопал по плечу: «Вот за такую игру, парень, мы тебя и покупали!»

Так что все дело здесь в психологии и тренерской поддержке. А то, что Агаларов умеет забивать, он уже доказал.

Павел Мелешин
Павел Мелешин.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

— Что скажете о появлении в «Спартаке» Мелешина?

— Отнес бы его к открытиям сезона. Очень талантливый нападающий, который, думаю, станет лидером «Спартака». Надеюсь, что в этом ему поможет отец, с которым мы вместе играли у Романцева. Мелешин-старший трудно пробивался в состав и оказался в нем только благодаря характеру и трудолюбию. Если сумеет передать это сыну, то поможет Павлу быстрее обрести себя на новом уровне.

У парня быстрые ноги, светлая голова, хорошая обводка. Он форвард второго плана, врезающийся в оборону из глубины. И моментами чем-то напоминает Валерку Кечинова, хотя чуть позлее его. Так что растут молодые нападающие!

— В «Урале» выстрелил Каштанов, в «Химках» — Долгов. Можно ли считать их нападающими с большим будущим? Или уже поздновато?

— Каштанов — наконечник атаки, хорошо владеет корпусом. Окажись он в большом футболе пораньше, сейчас, в свои 27, уже был бы сложившимся форвардом. Конечно, упущенное время не вернешь. Но у парня есть характер. А это, как показывает жизнь, иногда помогает и горы сворачивать. Вспомним легендарного Георгия Александровича Ярцева, ставшего лучшим бомбардиром и гордостью «Спартака» в 28 лет!

У Долгова, с которым я работал в «Химках», тоже неплохие данные — стартовая скорость, дриблинг. Но ему надо больше играть. А еще требовательнее относиться к себе на тренировках, где требуется биться и доказывать тренеру, что он достоин доверия. О чем не раз ему говорил. Сделает правильные выводы, поймет — может в 25 лет и до сборной дорасти.

Федор Смолов. Роман Орещук: «Смолов — прекрасный футболист. Но не для нынешнего «Динамо»

«Похоже, игроки «Динамо» не понимают, что от них хочет Йоканович»

— Согласны с теми, кто считает атакующую линию «Динамо» наиболее перспективной в премьер-лиге?

— Считаю ее не просто перспективной, а топовой. Смолов, Тюкавин, Грулев, Гладышев плюс Захарян с Фоминым в середине — это же целая россыпь талантов! Но почему так скупо пользуется этим Йоканович, не понимаю. Похоже, что и сами игроки не очень понимают, чего от них хочет тренер.

При Шварце «Динамо» острее атаковало, активнее вело командные действия, применяло высокий прессинг. А сейчас все это в прошлом. Но чтобы знать, почему все поменялось, надо находиться внутри команды. А пока «Динамо» — это тяжелый футбол с натуженной победой над «Крыльями» дома и разгромом в Краснодаре. И повисшими в воздухе проблемными шансами на призовое место.

— Очередной вызов в сборную Тюкавина подтверждает, что Карпин считает его нападающим с хорошим будущим. При этом в «Динамо» Константин не всегда выходит в стартовом составе. Это происходит из-за того, что Йоканович предпочитает играть с одним форвардом?

— Вполне возможно. В матче с «Краснодаром» Тюкавин вышел с первых минут только потому, что заболел Смолов. Хотя, считаю, Косте, как и Грулеву, надо больше доверять. Это даст возможность быстрее окрепнуть, набраться уверенности. А то может получиться как в свое время со Смоловым и Кокориным, которые в поисках игровой практики отправились в другие клубы.

Гильермо Абаскаль
Гильермо Абаскаль.
Федор Успенский, Фото «СЭ»

— Недавно Олег Романцев заметил, что большая конкуренция в атаке «Спартака» может создать проблемы Абаскалю. А кого бы вы включили в состав при схеме с тремя форвардами?

— Ясно, что Промес вне конкуренции. Впереди Соболев. А чуть ниже Игнатов, сочетающий качества острого нападающего с умением пасом бросить вперед партнера. Причем Промес с Игнатовым по необходимости могут меняться флангами — а это козырь.

Что касается возможных проблем Абаскаля, то частые перестановки в линиях приводят к чехарде состава. А это нервотрепка и для тренера, и для игроков. Вот почему у Лобановского впереди бились проверенные Протасов, Михайличенко и Заваров. Был момент, когда атака была отдана нам с Саленко...

В нападении «Спартака» Романцева я чаще всего играл с Цымбаларем и Шмаровым. И редкие перемены здесь происходили, только если кто-то из нас травмировался. В «Порту», который тогда возглавлял великий Бобби Робсон, стабильность состава была главным фактором. Который я у него и перенял.

Густаво Мантуан празднует победный гол. Гогниев заставил «Зенит» нервничать, но лидер РПЛ вырвал победу у «Химок». По сценарию «Спартака»

«Зенит» побеждал бы с любым тренером? Это болтовня завистников!"

— Потеряв Дзюбу с Азмуном, «Зениту» удалось не просесть по результативности. За счет чего?

— Прежде всего за счет мощной средней линии. Малком, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Кузяев, Мостовой — в нашем чемпионате с такой компанией можно горы сворачивать! Не зря англичане говорят: покажи мне свою полузащиту, и я скажу, что у тебя за команда.

Высочайшая физическая готовность, строжайшая игровая дисциплина, идеальная техника позволяют питерским хавбекам выполнять любую тренерскую установку. Потому после ухода Азмуна с Дзюбой на перестройку атаки Семаку и потребовалось минимум времени.

— Как относитесь к разговорам о том, что с таким составом золото с «Зенитом» может выиграть любой тренер?

— Сущая болтовня завистников! Да, у «Зенита» могучий состав, в котором собрано немало звездных игроков. Но чтобы решать большие задачи, их надо еще объединить, найти подход к каждому футболисту, сделать команду, которая бы билась за своего тренера. Вот у Манчини с Луческу это не получилось. А они с именем и не из категории «любых тренеров». Так что сколько бы ни скрипели злопыхатели, Семак доказал, что умеет работать и не зря ест свой хлеб. И я очень рад за Сергея!

Сергей Семак и Вячеслав Караваев
Сергей Семак и Вячеслав Караваев.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

— Не удивляет, что в старте «Зенита» не всегда находится место для Сергеева?

— Нет, не удивляет. Мы уже говорили о конкуренции. Придя из «Крыльев», где Сергеев был на ведущих ролях, он столкнулся с тем, что здесь ему придется драться за место в составе. Да, у него есть редкие качества: тонкое голевое чутье, умение оказываться в нужном месте. Но в «Зените» этого недостаточно. И сейчас он терпеливо ищет в игре то, что позволило бы завоевать полное доверие Семака и партнеров.

Примерно в таком же положении находится и другой экс-игрок «Крыльев» — Зиньковский, чей приход в «Спартак» сравнивали с появлением «второго Цымбаларя». Его адаптация пока тоже проходит непросто. Но думаю, она все-таки завершится в пользу этих талантливых ребят. А значит, и болельщиков.

— Остался ли хоть малейший шанс на осуществление золотой мечты болельщиков «Спартака» в этом сезоне?

— Шанс всегда есть. Но прихожу к выводу: золотая мечта может стать для «Спартака» реальностью, если от нее откажется сам «Зенит». А это из области фантастики. К сожалению, при всей любви к родному клубу, в котором я провел незабываемое время, недавние матчи с «Уралом» и «Факелом» не убедили меня в том, что «Спартак» может сейчас стать золотым. Ну а то, что первый шаг на пути к этому сделан, радует и обнадеживает.

— Финальный вопрос: по тренерской работе не соскучились?

— А я всегда к ней готов! Но хочется работать в клубе, который не просто участвовал бы в чемпионате, а ставил перед собой задачу двигаться вперед и добиваться результатов. Причем делая это с игрой, которая рождала бы к нему любовь и уважение болельщиков.

Артем Дзюба
Сергей Юран
Футбол
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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За счет чего «Спартак» может взять золото в следующем сезоне. Прогресс впечатляет, но нужна работа над ошибками
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 15 3 1 53-9 48
2
 Спартак 19 12 4 3 45-22 40
3
 Ростов 19 11 5 3 35-27 38
4
 Динамо 19 9 5 5 35-24 32
5
 ЦСКА 19 9 5 5 34-20 32
6
 Ахмат 19 9 2 8 30-29 29
7
 Краснодар 19 8 5 6 36-32 29
8
 Оренбург 19 9 1 9 38-40 28
9
 Сочи 19 8 4 7 29-36 28
10
 Урал 19 7 4 8 24-30 25
11
 Кр. Советов 19 5 5 9 20-30 20
12
 Локомотив 19 5 4 10 24-35 19
13
 Пари НН 19 5 4 10 23-34 19
14
 Факел 19 1 11 7 24-37 14
15
 Химки 19 3 4 12 19-40 13
16
 Торпедо 19 1 4 14 9-33 7
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29 тур
30 тур
18.03 12:00
Оренбург – Спартак
 - : -
18.03 14:15
Урал – Динамо
 - : -
18.03 16:30
Факел – Сочи
 - : -
18.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
19.03 14:00
Химки – Ростов
 - : -
19.03 16:30
Кр. Советов – Ахмат
 - : -
19.03 16:30
Пари НН – Торпедо
 - : -
19.03 19:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 10 1 1
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 17 1 4
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 7 1 3
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