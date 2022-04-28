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Юран, Карпин и Шварц номинированы на звание лучшего тренера РПЛ в апреле

Виктория Кравченко
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РПЛ назвала номинантов на звание лучшего тренера по итогам матчей, прошедших в апреле в чемпионате России.
На награду претендуют главный тренер «Зенита» Сергей Семак, Сергей Юран («Химки»), Валерий Карпин («Ростов»), Владимир Федотов («Сочи»), и Сандро Шварц («Динамо»).

Победителя определит голосование болельщиков, экспертов РПЛ и телеканала «Матч Премьер».

В чемпионате России лидирует «Зенит», опережающий «Динамо» на 6 очков.
Источник: https://premierliga.ru/
Сергей Семак
Сергей Юран
РПЛ
Владимир Федотов (тренер)
Сандро Шварц
2
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 Динамо 26 16 4 6 45-25 52
3
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
4
 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 25 11 6 8 36-27 39
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 26 9 7 10 44-44 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 26 8 5 13 33-44 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 26 5 9 12 18-29 24
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
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30.04 14:00
Динамо – Урал
 - : -
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 - : -
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 - : -
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 - : -
1.05 14:00
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Гамид Агаларов

Уфа

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Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 11
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

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Спартак

 14 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 21 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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