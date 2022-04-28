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Сегодня, 10:30

«Рубин» призвал болельщиков не считать уехавших легионеров предателями

Виктория Кравченко
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Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский прокомментировал отъезд легионеров из российских клубов.

Он призвал болельщиков не осуждать футболистов, которые покинули клубу чемпионата России.

«У всех были разные обстоятельства так поступить, в том числе личные. Не нужно, пожалуйста, считать тех, кто уехал, предателями, а тех, кто остался, настоящими бойцами. У всех были разные причины и индивидуальные нюансы. Мне было бы грустно осознавать, что люди начали плохо думать про наших футболистов после их решения об отъезде. Как бы то ни было, они до сих пор остаются игроками «Рубина», — цитирует Яровинского Metaratings.

После 26 туров Тинькофф РПЛ «Рубин» занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 29 очков. 30 апреля казанцы встретятся с «Сочи».

Источник: https://metaratings.ru/
ФК Рубин (Казань)
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 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
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 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
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