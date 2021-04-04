«Вы играете с фактами. Я играю в футбол». Футболка Промеса в перерыве матча с «Ростовом»
Нападающий «Спартака» Квинс Промес в перерыве матча 24-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова» подвел итоги первой половины. На голландце была футболка с надписью на английском языке You play with facts, I play football (Вы играете с фактами. Я играю в футбол. — Прим. «СЭ»).
Напомним, на прошлой неделе на телевидении вышел фильм про Промеса, в котором голландца представили в плохом свете.
«Сложно найти открытое прстранство. Приходится играть длинные мячи, — отметил Промес. — Игра отрытая, зрелищная, интересная для зрителей. Во втором тайме постараемся найти эти зоны для атаки, чтобы дожать соппрника.
— К кому обращение на вашей футболке?
— Думаю, все уже сказали достаточно обо мне. А это просто футболка.
— Как «Спартаку» изменить игру во втором тайме?
— Важно победить. Обсудим в раздевалке. Врзможно, будут какие-то тактические изменения. Жду второго тайме, очень хорошая игра.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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