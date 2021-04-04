«Вы играете с фактами. Я играю в футбол». Футболка Промеса в перерыве матча с «Ростовом».

Нападающий «Спартака» Квинс Промес в перерыве матча 24-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова» подвел итоги первой половины. На голландце была футболка с надписью на английском языке You play with facts, I play football (Вы играете с фактами. Я играю в футбол. — Прим. «СЭ»).

Напомним, на прошлой неделе на телевидении вышел фильм про Промеса, в котором голландца представили в плохом свете.

«Сложно найти открытое прстранство. Приходится играть длинные мячи, — отметил Промес. — Игра отрытая, зрелищная, интересная для зрителей. Во втором тайме постараемся найти эти зоны для атаки, чтобы дожать соппрника.

— К кому обращение на вашей футболке?

— Думаю, все уже сказали достаточно обо мне. А это просто футболка.

— Как «Спартаку» изменить игру во втором тайме?

— Важно победить. Обсудим в раздевалке. Врзможно, будут какие-то тактические изменения. Жду второго тайме, очень хорошая игра.