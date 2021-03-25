«Матч ТВ» снова вляпался в историю. «Спартак» возмущен репортажем про Промеса

За этот ролик пришлось оправдываться комментатору канала Роману Нагучеву, который ранее опубликовал неаккуратный твит

Твит

На прошлой неделе комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев опубликовал твит, в котором сравнил реакцию болельщиков на инцидент с Романом Широковым и на возвращение Квинси Промеса в «Спартак».

Этот твит вызвал бурю негодования у болельщиков красно-белых. Нагучев в итоге его удалил, но интернет, конечно, все помнит.

Твит Романа Нагучева.

Сравнение двух ситуаций показалось спартаковцам, мягко говоря, некорректным и неуместным. «А вот откуда Роман Нагучев может знать обстоятельства дела Промеса в Нидерландах? — задавался вопросом популярный спартаковский Telegram-канал «Дай ударить». — Есть решение по этому делу, ознакомился с материалами? У многих в детстве была игра под названием «ножички», где смысл был в присоединение чужой территории, Нагучев уверен, что там не подобное было?» В самом Twitter комментарии зачастую были менее конструктивными.

Нагучев такой реакции явно не ожидал: «Я написал твит, он был некорректным и я его снес. Это все, что я сделал».

Я написал твит, он был некорректным и я его снес. Это всё, что я сделал. — Роман Нагучев (@NagutchevRoman) March 24, 2021

И вкратце напомним о ситуациях, которые Нагучев свел в тот самый твит.

По Широкову: в прошлом году бывший полузащитник сборной России был приговорен к общественным работам и штрафу в размере 100 тысяч рублей за избиение арбитра в матче любительских команд.

По Промесу: голландец обвиняется в том, что он ножом ударил в ногу одного из родственников на вечеринке. В декабре 2020-го он был задержан полицией, но вскоре был отпущен на свободу. Промес еще остается подозреваемым, ему может грозить до четырех лет лишения свободы. Его возвращение в «Спартак» состоялось как раз в разгар разбирательств.

Сюжет ролика

Возвращение Промеса в «Спартак» получилось ярким и успешным. Первый матч с самым результативным иностранцем в своей истории красно-белые проиграли, зато потом выиграли три раза подряд с общим счетом 13-3. Промес показал, что он по-прежнему в порядке — забил пару мячей, отдал голевую. И вот, на следующий день после победы «Спартака» над «Уралом» со счетом 5:1 «Матч ТВ» выпустил специальный репортаж «Квинси от «Спартака» до «Спартака».

Первая треть 15-минутного ролика посвящена успехам Промеса во время его первого приезда в «Спартак», а затем звучит фраза: «О том, что за этой милой улыбкой скрывается довольно буйный нрав, становится ясно незадолго до переезда Промеса в Севилью». И тон сюжета резко меняется. Зрителям напоминают о том, как Промес был арестован за драку во время отпуска на Ибице. Дальше упоминаются различные факты из биографии Промеса, создающие крепкий образ плохого парня. Важную роль в сюжете играет Елизавета Кожевникова, спортивный психолог и олимпийский призер по фристайлу. Она рассуждает о детстве Промеса и утверждает, что агрессивным его сделали неблагополучные улицы Амстердама.

Болельщиков «Спартака» этот сюжет, естественно, возмутил. Неудивительно, что под роликом дизлайков существенно больше, чем лайков — 2,6 тысяч на 1,7 тысяч. По информации «СЭ», руководству красно-белых этот репортаж категорически не понравился.

Спартаковские болельщики сразу же вернулись к Нагучеву, ошибочно посчитав его автором ролика.

Потому что общий враг объединяет. Программы и сюжеты про Мамаева и Кокорина тоже были. Но это никому не объяснить, Саш. Я, например, очень люблю Промеса, но как инфоповод это нельзя игнорировать в актуальных материалах о нём. — Роман Нагучев (@NagutchevRoman) March 22, 2021

Ни я, ни Саша не авторы этого сюжета. Все комментаторы и эксперты каждый день дают кучу записных реплик по актуальным темам. Потом эти синхроны используются всюду на канале. — Роман Нагучев (@NagutchevRoman) March 23, 2021

Про Промеса даже его детство вспомнили и молодость и не помешало,что это было очень давно,а как Дзюба так сразу давно,можно обсудить и недавно видео или страшно,а за Промеса «премию» дали.На месте Спартака надо было в суд подавать . Наказывать надо большим рублём. — Андрей Ром. (@Andr077) March 24, 2021

Как бы то ни было, комментатору пришлось держать ответ.

Чтобы не отвечать на весь ад, что приходит, напишу тут один твит и не удалю. Капсом.



Я НИКАК НЕ УЧАСТВОВАЛ В СОЗДАНИИ ФИЛЬМА О ПРОМЕСЕ.



1. НИ ТЕКСТОМ

2. НИ ОЗВУЧКОЙ

3. НИ КОММЕНТАРИЕМ ЭКСПЕРТА

4. НИ СЦЕНАРИЕМ



ВООБЩЕ НИКАК



Спасибо. — Роман Нагучев (@NagutchevRoman) March 24, 2021

Ответ

«Спартак» отреагировал на громкий сюжет недвусмысленным твитом: «Решили в перерыве чемпионата глянуть, что там в телевизоре. Больше телевизора у нас нет».

Решили в перерыве чемпионата глянуть, что там в телевизоре.



Больше телевизора у нас нет. pic.twitter.com/4LZ6hWNpf4 — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) March 24, 2021

За основу взят ставший мемом фрагмент из американского сериала «Парки и зоны отдыха», где главный герой Рон Суонсон относит на помойку свой компьютер. В спартаковской версии на такой шаг его толкнула фраза Кожевниковой: «Сорвало эту дамбу, и понеслись эти драматичные моменты».