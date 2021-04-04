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«Ростов» — «Спартак»: Соболев сравнял счет в концовке первого тайма

19:49
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Нападающий «Спартака» Александр Соболев отметился голом в матче 24-го тура Тинькофф чемпионата России против «Ростова». Он сравнял счет в концовке первого тайма — 2:2.

После прострела в штрафную игроки «Ростова» ошиблись и мяч отлетел к Соболеву на линии вратарской. Нападающий успел опередить Сергея Песьякова и головой переправил мяч в ворота ростовчан.

Ростов — Спартак

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