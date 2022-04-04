Врач рассказал о сроках восстановления Джикии после повреждения в матче с «Локомотивом»

Бывший врач «Спартака» Лю Хуншен в разговоре с «СЭ» прокомментировал повреждение защитника красно-белых Георгия Джикии. У футболиста диагностирована контузия коленного сустава.

«Это повреждение связок. Если передние или боковые связки, то можно залечить без операции. Это как растяжение. Требуется комплексное лечение около 3 дней с физио, процедурами, каплями, иглоукалыванием и прочим. Потом уже можно постепенно возвращаться к тренировкам», — сказал доктор Лю.

Джикия получил повреждение во время матча 23 тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» (0:1).