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Сегодня, 11:38

Врач рассказал о сроках восстановления Джикии после повреждения в матче с «Локомотивом»

Сергей Федоров
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший врач «Спартака» Лю Хуншен в разговоре с «СЭ» прокомментировал повреждение защитника красно-белых Георгия Джикии. У футболиста диагностирована контузия коленного сустава.

«Это повреждение связок. Если передние или боковые связки, то можно залечить без операции. Это как растяжение. Требуется комплексное лечение около 3 дней с физио, процедурами, каплями, иглоукалыванием и прочим. Потом уже можно постепенно возвращаться к тренировкам», — сказал доктор Лю.

Джикия получил повреждение во время матча 23 тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» (0:1).

Георгий Джикия
ФК Спартак (Москва)
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