КДК РФС рассмотрит скандирование фанатами «Локомотива» ненормативной лексики и бросание снежков

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, что контрольно-дисциплинарный комитет будет рассматривать на ближайшем заседании.

«Заседание будет в среду. По матчу «Локомотива» и «Спартака» мы будем рассматривать скандирование болельщиками хозяев ненормативной лексики и бросание на поле посторонних предметов, снежков в том числе. Кроме того, будут рассмотрены выходы за пределы технической зоны главного тренера «Спартака» Паоло Ваноли. Такое же нарушение регламента присутствует у главного тренера московского «Динамо» Сандро Шварца в игре с «Краснодаром».

Плюс, рассмотрим задержку матча между «Крыльями Советов» и «Уфой» на три минуты по вине команды гостей, а также прямую красную карточку полузащитника «Арсенала» Горана Чаушича в матче с «Ахматом». Он приглашен на заседание", — сказал Григорьянц Sport24.

Игра «Локомотив» — «Спартак» прошла в субботу, 2 апреля, несмотря на снегопад.

Главный арбитр Сергей Карасев сообщил, что матч 23-го тура РПЛ начнется в 20.30 по московскому времени, к 20.25 футболисты должны быть готовы к выходу на поле.

Изначально игра должна была стартовать в 19.30, однако была отложена в связи с погодными условиями.