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КДК РФС рассмотрит скандирование фанатами «Локомотива» ненормативной лексики и бросание снежков

Иван Шитик
Корреспондент
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Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, что контрольно-дисциплинарный комитет будет рассматривать на ближайшем заседании.

«Заседание будет в среду. По матчу «Локомотива» и «Спартака» мы будем рассматривать скандирование болельщиками хозяев ненормативной лексики и бросание на поле посторонних предметов, снежков в том числе. Кроме того, будут рассмотрены выходы за пределы технической зоны главного тренера «Спартака» Паоло Ваноли. Такое же нарушение регламента присутствует у главного тренера московского «Динамо» Сандро Шварца в игре с «Краснодаром».

Плюс, рассмотрим задержку матча между «Крыльями Советов» и «Уфой» на три минуты по вине команды гостей, а также прямую красную карточку полузащитника «Арсенала» Горана Чаушича в матче с «Ахматом». Он приглашен на заседание", — сказал Григорьянц Sport24.

Игра «Локомотив» — «Спартак» прошла в субботу, 2 апреля, несмотря на снегопад.

Главный арбитр Сергей Карасев сообщил, что матч 23-го тура РПЛ начнется в 20.30 по московскому времени, к 20.25 футболисты должны быть готовы к выходу на поле.

Изначально игра должна была стартовать в 19.30, однако была отложена в связи с погодными условиями.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-04-04-grigoryants-kdk-rassmotrit-skandirovaniye-fanatami-lokomotiva-nenormativnoy-leksiki-i-brosaniye-snezhkov
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Артур Григорьянц
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2
 Динамо 23 14 4 5 42-24 46
3
 ЦСКА 23 13 4 6 34-20 43
4
 Сочи 23 12 3 8 35-24 39
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
6
 Краснодар 22 10 6 6 34-22 36
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 22 9 5 8 29-25 32
9
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
10
 Н. Новгород 23 7 6 10 22-33 27
11
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
12
 Ростов 22 5 7 10 34-40 22
13
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
14
 Урал 23 4 9 10 15-24 21
15
 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
16
 Химки 23 4 9 10 22-39 21
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Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
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Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
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