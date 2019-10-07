Возвращение Алексея Миранчука и эмоции Семина. «Локомотив» показал, что осталось за кадром матча с «Арсеналом»

«Локомотив» на своем официальном Youtube-канале разместил видео, посвященное матчу 12-го тура РПЛ с «Арсеналом» (2:1).

Ролик содержит кадры с выпадением первого снега в столице, эмоциями главного тренера команды Юрия Семина, реакцией трибун на забитые голы и видео из подтрибунного помещения.

Клуб вышел на первое место впервые с последнего тура чемпионского сезона-2017/18 при равенстве очков с «Зенитом», «Ростовом» и «Краснодар» благодаря большему количеству набранных очков в личных встречах.

Всё, что осталось за кадром матча #ЛокоАрсенал: первый снег в Москве, возвращение Лёши на поле и буря эмоций Юрия Палыча ???



Смотри новый выпуск #LokoLive прямо сейчас ??https://t.co/pZEFTG1CBE — ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) October 7, 2019

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