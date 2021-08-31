Владимир Леонченко: «Все клубы поддерживают инициативу РФС и понимают необходимость проведения реформ»

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко рассказал об итогах общего собрания Тинькофф РПЛ.

— Что сегодня решили?

— Сегодня была большая дискуссия. В целом все поддерживают инициативу РФС и понимают необходимость проведения реформ. Есть много мнений всех отдельных клубов. Эта позиция будет отдельно донесена до РФС.

— А по лимиту какая позиция?

— Поддерживают изменения о смягчении лимита целиком. Но каждый клуб имеет свою отдельную позицию.

— Сегодня появилась информация про формат 10+15.

— У некоторых клубов есть и такая позиция. Финального решения нет.