Источник: «Спартак» и «Вест Хэм» согласовали трансфер Крала
Полузащитник «Спартака» Алекс Крал переходит в «Вест Хэм». Клубы согласовали трансфер, сообщает журналист Джанлуиджи Лонгари.
По инфомрации «СЭ», трудности в переговорах были лишь в вопросе о праве выкупа. В итоге он будет обязательным. Его сумма составит больше 13 миллионов евро.
Контракт 23-летнего футболиста со «Спартаком» рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 10 миллионов евро.
В нынешнем сезоне на счету Крала семь матчей за красно-белых во всех турнирах и одна голевая передача.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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