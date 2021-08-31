Источник: «Спартак» и «Вест Хэм» согласовали трансфер Крала

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал переходит в «Вест Хэм». Клубы согласовали трансфер, сообщает журналист Джанлуиджи Лонгари.

По инфомрации «СЭ», трудности в переговорах были лишь в вопросе о праве выкупа. В итоге он будет обязательным. Его сумма составит больше 13 миллионов евро.

Контракт 23-летнего футболиста со «Спартаком» рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 10 миллионов евро.

В нынешнем сезоне на счету Крала семь матчей за красно-белых во всех турнирах и одна голевая передача.