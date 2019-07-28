Владимир Федотов: "С чемпионом такие форы нельзя давать"

Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов подвел итоги матча 3-го тура чемпионата России против "Зенита" (0:2), а также рассказал о последних трансферных новостях клуба.

– Я думаю, болельщикам игра понравилась, но результат не удовлетворил ни их, ни нас, – приводит слова Федотова RIA56. – Сделали такой шикарный подарок в виде пропущенного на первых секундах гола. Будем с этим разбираться – с чемпионом такие форы нельзя давать. Хорошо, что мы пришли в себя и создали несколько хороших моментов. Но нужно понимать класс команд, наши защитниками местами сыграли не лучшим образом.

Один из кандидатов в последней своей игре получил травму. Приехал к нам на медосмотр, и выяснилось, что ему глаз буквально по кусочкам собирали. Пришлось в последний момент отказаться от его услуг. А так мы рассматриваем варианты. Новые люди будут появляться.