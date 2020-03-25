Владимир Федотов: «Недооценивать коронавирус нельзя»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов в интервью «СЭ» отметил, что недооценивать коронавирус нельзя. Чемпионат России был приостановлен из-за пандемии.

— Кто-то утверждает, что тема пандемии в России несколько раздута.

— Возможно, мы многого не знаем. Раз возникла такая серьезная угроза по всему миру, значит, и в нашей стране нужно применять превентивные меры. Недооценивать коронавирус точно нельзя. Иначе можно поплатиться — как это произошло в Италии, Испании... Там все серьезно. (Виталий Айрапетов)

Полностью интервью Федотова

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 417 556 человек. Умерших — 18 596, выздоровевших — 108 302. В России на данный момент 495 случаев заражения, один человек умер.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

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