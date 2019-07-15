Виталий Денисов в шарфе "Локомотива" у трибуны железнодорожников. Фото

Защитник "Рубина" Виталий Денисов после матча первого тура чемпионата России с "Локомотивом" (1:1) надел шарф московской команды и поприветствовал болельщиков железнодорожников. Официальный Twitter красно-зеленых опубликовал фотографии с 32-летним футболистом.

Денисов выступал за "Локомотив" с 2013 по июнь 2019-го. Прошедший сезон защитник провел в аренде за "Крылья Советов", где сыграл в 18 матчах и отдал 2 голевые передачи.

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