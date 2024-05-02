Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 09:40

Орещук: «А может, вылет из Кубка еще пойдет «Динамо» на пользу?»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук в интервью «СЭ» порассуждал о перспективах бело-голубых.

— «Динамо» вылетело из Кубка. При каком условии сезон для бело-голубых можно будет считать успешным?

— Если команда займет третье место, то сезон можно будет назвать хорошим.

— Но ниже третьего бело-голубые уже вряд ли опустятся?

— Отрыв от «Спартака» пять очков? Посмотрим. Наверное, такое преимущество не отыгрывается. Но ведь болельщики «Динамо» уже соскучились по трофеям! Столько всего уже было вложено в клуб. Какая-то отдача должна быть!

— Так отставание от «Зенита» и «Краснодара» — всего три очка.

— Нас ждет интересная концовка. «Динамо» еще поборется. Кто знает, может быть, этот вылет из Кубка еще пойдет бело-голубым на пользу, теперь команда Лички не станет распыляться на два фронта. Но мы поймем это только в конце чемпионата.

В среду, 1 мая, «Динамо» уступило «Спартаку» в матче второй стадии 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России (2:0) и вылетело из турнира.

В чемпионате России бело-голубые на данный момент занимают третье место с 47 очками.

Федор Смолов (в&nbsp;синей майке) в&nbsp;матче против &laquo;Спартака&raquo;. «Похоже, это последний сезон Смолова в «Динамо». У Соболева гол плюс пас, но столько времени валяться на траве...» Мнение Орещука

Роман Орещук
Футбол
Кубок России
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
0
Читайте также
Биография Ирины Родниной: жизнь и спортивная карьера трехкратной олимпийской чемпионки и депутата
В ВАДА объяснили разницу между делом Валиевой и нарушениями китайских пловцов
Блогера Диану Шурыгину задержали в Москве
Ларионов меняет власть в «Торпедо», «Спартак» переманил легенду «Динамо», а внука Третьяка пристроят в Уфе. Что произошло в первый день трансферного рынка КХЛ
БПЛА ВСУ пытались атаковать объект энергетической инфраструктуры в Смоленской области
Количество погибших при обрушении магистрали в провинции Гуандун выросло до 36
Популярное видео
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 26-го тура 29 апреля
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
Материалы сюжета: Кубок России: плей-офф пути РПЛ и регионов
ЦСКА — «Зенит»: столкновение кризисов. У Семака и Федотова нет права на ошибку
Мостовой раскритиковал формат Кубка России после вылета «Динамо» из турнира
Бальбуэна считает, что «Динамо» может спасти сезон игрой в РПЛ
Орещук: «Если Слишкович возьмет трофей, зачем его менять?»
Бальбуэна — о моменте с Соболевым: «Не было никаких инцидентов. Нормальная игра»
Орещук: «Соболева бьют по плечу, а он за нос хватается...»
Материалы сюжета: РПЛ, 27-й тур: «Факел» — «Зенит», «Локомотив» — «Ростов» другие матчи
Бальбуэна считает, что «Динамо» может спасти сезон игрой в РПЛ
Полузащитник «Оренбурга» Томпсон рассказал, тяжело ли было добираться до «Ростова»
Председатель совета директоров «Пари НН»: «У кого сейчас простой календарь? Все за что-то борются»
В «Пари НН» рассказали о шорт-листе на должность главного тренера команды
Председатель совета директоров «Пари НН»: «Нет никакой суматохи с поиском нового тренера. Это не наш путь»
Председатель совдира «Пари НН»: «Сегодня Сергей Николаевич попрощается с командой. Мы расстаемся друзьями»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бальбуэна считает, что «Динамо» может спасти сезон игрой в РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 26 14 8 4 41-25 50
3
 Динамо 26 13 8 5 43-33 47
4
 Спартак 26 12 6 8 37-31 42
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 26 11 7 8 43-35 40
7
 Ростов 26 11 7 8 39-39 40
8
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
9
 Рубин 26 10 7 9 24-31 37
10
 Ахмат 26 8 5 13 29-38 29
11
 Пари НН 26 8 4 14 25-38 28
12
 Факел 26 6 9 11 19-28 27
13
 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
14
 Оренбург 26 6 8 12 29-35 26
15
 Урал 26 6 7 13 25-40 25
16
 Сочи 26 4 8 14 26-40 20
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
4.05 17:00
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
5.05 16:30
Динамо – Сочи
 - : -
5.05 19:00
Пари НН – Спартак
 - : -
6.05 15:45
Урал – Балтика
 - : -
6.05 18:00
Факел – Зенит
 - : -
6.05 20:30
ЦСКА – Рубин
 - : -
6.05 20:30
Локомотив – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 13
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 12
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 8
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 20 1 8
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 21 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 22 1 3
Вся статистика

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости