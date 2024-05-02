Орещук: «А может, вылет из Кубка еще пойдет «Динамо» на пользу?»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук в интервью «СЭ» порассуждал о перспективах бело-голубых.

— «Динамо» вылетело из Кубка. При каком условии сезон для бело-голубых можно будет считать успешным?

— Если команда займет третье место, то сезон можно будет назвать хорошим.

— Но ниже третьего бело-голубые уже вряд ли опустятся?

— Отрыв от «Спартака» пять очков? Посмотрим. Наверное, такое преимущество не отыгрывается. Но ведь болельщики «Динамо» уже соскучились по трофеям! Столько всего уже было вложено в клуб. Какая-то отдача должна быть!

— Так отставание от «Зенита» и «Краснодара» — всего три очка.

— Нас ждет интересная концовка. «Динамо» еще поборется. Кто знает, может быть, этот вылет из Кубка еще пойдет бело-голубым на пользу, теперь команда Лички не станет распыляться на два фронта. Но мы поймем это только в конце чемпионата.

В среду, 1 мая, «Динамо» уступило «Спартаку» в матче второй стадии 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России (2:0) и вылетело из турнира.

В чемпионате России бело-голубые на данный момент занимают третье место с 47 очками.