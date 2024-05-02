Полузащитник «Ростова» Миронов может пропустить остаток сезона

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц рассказал о состоянии полузащитника Алексея Миронова.

«Миронов травмирован, очень жаль, нам его не хватает. Когда вернется? Мы не комментируем травмы. Думаю, до конца сезона мы его не увидим, а может, и увидим», — приводит слова Арутюнянца «РБ Спорт».

В текущем сезоне Миронов провел 18 матчей, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу.